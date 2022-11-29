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«ДНР»: Ударом пошкоджено залізничну інфраструктуру біля кордону з Росією

29 листопада 2022, 08:38

«ДНР»: Ударом пошкоджено залізничну інфраструктуру біля кордону з Росією

На підконтрольній угрупованню «ДНР» території під обстріл потрапило селище Квашине Амвросіївського району Донецької області, є пошкодження залізничної інфраструктури. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».

Як стверджується, удару було завдано близько 4 години ранку. Нібито було випущено одну ракету реактивної системи залпового вогню HIMARS, яка перебуває на озброєнні ЗСУ.

Внаслідок удару пошкоджено тягову підстанцію, знеструмлено контактну мережу залізниці.

Про постраждалих не повідомлялося.

Квашино розташоване за 7 кілометрів від кордону з Ростовською областю Росії. Через це невелике селище проходить єдина залізнична колія, що пов'язує окуповану частину Донецької області з регіонами РФ.

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