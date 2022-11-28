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Россиянин, которого удерживали в подвале «ДНР» за отказ воевать, требует расследования

28 ноября 2022, 22:54

Россиянин, которого удерживали в подвале «ДНР» за отказ воевать, требует расследования

Освобожденный из нелегальной тюрьмы группировки «ДНР» россиянин Михаил Носов обратился в Следственный комитет РФ с требованием привлечь ответственных за его похищение и незаконное лишение свободы. Как сообщалось ранее, мобилизованный из Приморского края россиянин отказался воевать и попал в нелегальную тюрьму для отказников в оккупированном населенном пункте Завитне Бажання Донецкой области. 

Издание Astra пишет, что Носов просит расследовать, почему его отправили в зону боевых действий без проведения медкомиссии и должной боевой подготовки. На передовой он и его сослуживцы попадали в том числе под огонь «собственной артиллерии», что командование считало «нормальным», пишет издание, ссылаясь на мужчину.

«В результате тактических и стратегических просчетов вышестоящего командования, постоянной лжи собственным подчиненным, недостаточного медицинского и материального обеспечения, мое доверие к командирам пошатнулось», — говорится в заявлении. После Михаил принял решение написать рапорт об отказе от участия в войне.

16 октября Михаила и еще 15 человек увезли в подвал в Старомлыновке, где удерживали двое суток. После этого отказников отвезли в лесополосу, где заставили рыть окопы и строить блиндажи. Спустя 2 недели их спросили, не передумали ли призывники, и, услышав отрицательный ответ, отправили в подвал в Завитне Бажання.

Там Михаил провел две недели. Удерживаемых в подвале мобилизованных кормили раз в день и не давали мыться. Все это время «замполит 5 армии и его офицеры <…> угрожали уголовными делами за дезертирство и уклонение от исполнения обязанностей воинской службы». В военную прокуратуру отказников отправлять отказывались.

13 ноября Михаила и его товарища — у обоих к тому времени начались проблемы со здоровьем — выпустили из подвала и привезли в Ростовскую область. Сослуживцев Носова, отказавшихся воевать, все еще удерживают.

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