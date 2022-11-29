На Донетчине происходят экстренные отключения света

По распоряжению госкомпании НЭК «Укрэнерго», сегодня в Донецкой области действуют экстренные отключения света. Об этом сообщается на сайте ДТЭК Донецкие электросети.



Там отметили, что составленные ранее графики стабилизационных отключений пока неактуальны.



Накануне в Донецкой области действовали стабилизационные отключения света — по графику.



Обновлено (12:00). В Киеве и Киевской области снова введены экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.



Сегодня утром ДТЭК информировал о стабилизационных отключениях по графику в столице и в регионе.



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