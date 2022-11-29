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На Донеччині відбуваються екстрені відключення світла

Оновлено
29 листопада 2022, 10:35

На Донеччині відбуваються екстрені відключення світла

За розпорядженням держкомпанії НЕК «Укренерго», сьогодні на Донеччині діють екстрені відключення світла. Про це повідомляється на сайті ДТЕК Донецькі електромережі.

Там зазначили, що складені раніше графіки стабілізаційних відключень поки що неактуальні.

Напередодні на Донеччині діяли стабілізаційні відключення світла — за графіком.

Оновлено (12:00). У Києві та Київській області знову введено екстрені відключення світла, повідомляє ДТЕК.

Сьгодні зранку ДТЕК інформував про стабілізаційні відключення за графіком у столиці та в регіоні.

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