В Ладыжине на Винничине чрезвычайная ситуация из-за российских ударов

Из-за обстрела армией РФ теплоэлектростанции Ладыжина Винницкой области в городе сложилась чрезвычайная ситуация. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Отмечается, что в результате атак российских войск более 18 тысяч жителей Ладыжина остаются без отопления, и не может полноценно функционировать местная больница. Пациентов города эвакуируют в соседний Гайсин.



Винницкая областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям констатировала в Ладыжине чрезвычайную ситуацию военного характера.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов 11 октября сообщал, что российские войска нанесли удары по двум объектам критической инфраструктуры в Ладыжине и Винницком районе.