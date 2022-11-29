У Ладижині на Вінниччині надзвичайна ситуація через російські удари

Через обстріл армією РФ теплоелектростанції Ладижина Вінницької області у місті склалася надзвичайна ситуація. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Зазначається, що внаслідок атак російських військ понад 18 тисяч жителів Ладижина залишаються без опалення і не може повноцінно функціонувати місцева лікарня. Пацієнтів евакуювали до сусіднього Гайсину.



Вінницька обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій констатувала у Ладижині надзвичайну ситуацію військового характеру.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов 11 жовтня повідомляв, що російські війська завдали ударів по двох об'єктах критичної інфраструктури у Ладижині та Вінницькому районі.