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«Пункты несокрушимости» оборудуют системами Starlink

29 ноября 2022, 13:36

«Пункты несокрушимости» оборудуют системами Starlink

В «Пунктах несокрушимости» появятся системы Starlink. Об этом в интервью «Интерфас-Украина» сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над «пунктами несокрушимости» по всей стране. И там также впоследствии будут Starlink», - сказал он, отметив, что по всей стране будут тысячи публичных точек Wi-Fi.

22 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по всей стране разворачиваются «Пункты несокрушимости» — это новый проект поддержки людей. По его словам, если снова РФ нанесет массированные удары и если будет понимание, что через часы поставки электричества не возобновить, то активируется работа этих пунктов.

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