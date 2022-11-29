«Пункти незламності» обладнають системами Starlink

У «Пунктах незламності» з'являться системи Starlink. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.



«Ну і окремо Офіс президента працює разом з ДСНС над Пунктами незламності у всій країні. І там також згодом будуть Starlink», - сказав він, зазначивши, що по всій країні будуть тисячі публічних точок Wi-Fi.

22 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що по всій країні розгортаються «Пункти незламності» – це новий проєкт підтримки людей. За його словами, якщо знову РФ завдасть масованих ударів і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота цих пунктів.