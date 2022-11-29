НАТО усилит присутствие от Черного до Балтийского моря — Блинкен

НАТО будет усиливать свое присутствие от Черного до Балтийского моря. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в румынском Бухаресте.
По его словам, в рамках этих усилий проводится постоянная работа.
«Наше движение вперед не сдержать», — заявил Блинкен.
Госсекретарь США подчеркнул, что для НАТО Черноморский регион имеет стратегическое значение.
«Мы привержены выстраиванию современных и оперативно совместимых вооруженных сил, что будет полезно во всем пространстве НАТО, включая Черное море», — отметил он.