Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

НАТО посилить присутність від Чорного до Балтійського моря — Блінкен

29 листопада 2022, 15:58

НАТО посилить присутність від Чорного до Балтійського моря — Блінкен

НАТО посилюватиме свою присутність від Чорного до Балтійського моря. З такою заявою виступив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у румунському Бухаресті.

За його словами, у межах цих зусиль проводиться постійна робота.

«Наш рух вперед не стримати», — заявив Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що для НАТО Чорноморський регіон має стратегічне значення.

«Ми віддані розбудові сучасних та оперативно сумісних збройних сил, що буде корисним у всьому просторі НАТО, зокрема Чорному морі», — зазначив він.

Читайте також:

Парламентська асамблея НАТО визнала РФ «державою — терористкою»

Ще за темою

Організації
НАТО
Місця
Чорне море

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:35
У Сватовому під обстрілом загинула жінка
17:09
В окупованій Горлівці поранено троє людей
15:32
«ДНР»: У Горлівці під обстріл потрапила виправна колонія
15:22
Луганська ОВА анонсує хороші новини з Кремінної та Сватового
12:27
На картах російського «Яндексу» видалили знесені у Маріуполі будинки
10:40
ЗСУ вдарили по пункту дислокації військ РФ в окупованому Сватовому
08:38
«ДНР»: Ударом пошкоджено залізничну інфраструктуру біля кордону з Росією
22:37
Головні події в окупації 28 листопада
19:33
Донецьких аспірантів демобілізували
18:14
Під завалами будинку в Лисичанську шукають людину
18:11
У Донецьку на автозаправці загинув чоловік під час обстрілу
17:46
Донецьк під обстрілом: снаряди падають і в центр, і на околиці
16:06
Окупанти готують повномасштабну мобілізацію на Півдні України — мер Мелітополя
15:21
Матерів військових із РФ відправлять на захоплений схід України
15:00
У Маріуполі окупанти облаштують склад БК у районі ринку
Всі новини
20:13
У Херсоні пролунали дві серії вибухів, окупанти вдарили по лікарні
19:43
США виділять $53 мільйони на допомогу енергосистемі України
19:14
Деокупація Луганщини: Звільнено 13 населених пунктів
18:35
У Сватовому під обстрілом загинула жінка
18:09
Два градуси в кімнаті та постійні вибухи: Поліція евакуювала з Авдіївки сім'ю з дітьми
17:36
В уряді розповіли про ситуацію з електропостачанням та паливом в Україні
17:09
В окупованій Горлівці поранено троє людей
16:45
Обстріл Слов'янська: Мер повідомив подробиці
16:26
Список громад у районах бойових дій оновили
16:06
В Офісі президента закликали виділити Україні Patriot, F-16, Leopard
15:58
НАТО посилить присутність від Чорного до Балтійського моря — Блінкен
15:43
У Словʼянську пролунали кілька вибухів
15:32
«ДНР»: У Горлівці під обстріл потрапила виправна колонія
15:22
Луганська ОВА анонсує хороші новини з Кремінної та Сватового
15:18
Очільника МЗС Білорусі Макея поховали у Мінську. З ним прощався Лукашенко
Всі новини
ВІДЕО
Два градуси в кімнаті та постійні вибухи: Поліція евакуювала з Авдіївки сім'ю з дітьми
29 листопада, 18:09
У Донецьку під обстріл потрапив центр міста у районі бульвару Пушкіна
27 листопада, 13:49
Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, вважає розвідка ►
26 листопада, 18:18

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама