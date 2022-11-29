НАТО посилить присутність від Чорного до Балтійського моря — Блінкен

НАТО посилюватиме свою присутність від Чорного до Балтійського моря. З такою заявою виступив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у румунському Бухаресті.



За його словами, у межах цих зусиль проводиться постійна робота.



«Наш рух вперед не стримати», — заявив Блінкен.



Держсекретар США наголосив, що для НАТО Чорноморський регіон має стратегічне значення.



«Ми віддані розбудові сучасних та оперативно сумісних збройних сил, що буде корисним у всьому просторі НАТО, зокрема Чорному морі», — зазначив він.