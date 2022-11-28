РФ готовится к новой атаке. В Черное море снова вышел российский ракетоноситель

В Черном море впервые за несколько дней появился носитель крылатых ракет «Калибр», что может говорить о подготовке новых ударов противника по Украине. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикерка оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.



По ее словам, на боевое дежурство вышел корабль, который несет восемь ракет «Калибр» на борту.



Она отметила, что оккупанты готовятся к новым ракетным ударам, а в пунктах дислокации находятся другие ракетоносители, которые могут выйти на позиции в течение нескольких часов.



«Надо осознавать, что сигналы воздушной тревоги нельзя игнорировать. Начало недели может ознаменоваться новыми ракетными ударами», — сказала Гуменюк.



Она добавила, что в настоящее время на море наблюдается шторм. Однако ракетоносители способны совершить пуски даже при такой погоде.