Сильно разбиты: Как выглядят Северодонецк и Рубежное

Рубежное. Фото: ОВА

Оккупированные Северодонецк и Рубежное сильно разрушены. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Когда мы деоккупируем Северодонецк и Рубежное, ужаснемся… То, что мы увидим, когда зайдем в города, еще раз разобьет сердца, потому что это хуже Припяти… Города очень разбиты», — отметил Гайдай.



По его словам, российские силы сделали все, чтобы уничтожить населенные пункты, а сейчас продолжают их грабить, понимая, что ВСУ близко.



«На видео Северодонецк. Фото из Рубежного», — уточнил Гайдай.