Сильно розбиті: Як виглядають Сєвєродонецьк та Рубіжне

Рубіжне. Фото: ОВА

Окуповані Сєвєродонецьк та Рубіжне сильно зруйновані. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Коли ми деокупуємо Сєвєродонецьк та Рубіжне, вжахнемося… Те, що ми побачимо, коли зайдемо до міст, ще раз розіб'є серця, бо це гірше за Прип'ять… Міста дуже розбиті», — зазначив Гайдай.



За його словами, російські сили зробили все, щоб знищити населені пункти, а зараз продовжують їх грабувати, розуміючи, що ЗСУ близько.



«На відео Сєвєродонецьк. Фото з Рубіжного», — уточнив Гайдай.