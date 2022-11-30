В российской Перми — масштабный пожар на ТЭЦ, есть пострадавшие

Пермь. Фото: Telegram

В российской Перми произошел масштабный пожар на ТЭЦ.



По информации МЧС, на ТЭЦ-9 днем произошел взрыв, затем начался пожар. Горит кровля котло-турбинного цеха. Площадь составляет около 100 квадратных метров. На месте работают 79 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.



Российский Telegram-канал Mash пишет о троих пострадавших.



«Двое из них госпитализированы в ожоговое отделение. Один в состоянии клинической смерти, его откачивает реанимация. Эвакуация персонала продолжается», — говорится в сообщении.

Смотрите также:



