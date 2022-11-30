У російській Пермі — масштабна пожежа на ТЕЦ, є постраждалі

Перм. Фото: Telegram

У російській Пермі сталася масштабна пожежа на ТЕЦ.



За інформацією МНС, на ТЕЦ-9 вдень стався вибух, потім почалася пожежа. Горить покрівля котлотурбінного цеху. Площа складає близько 100 квадратних метрів. На місці працюють 79 співробітників МНС та 23 одиниці техніки.



Російський Telegram-канал Mash пише про трьох постраждалих.



«Двоє з них госпіталізовано до опікового відділення. Один у стані клінічної смерті, його відкачує реанімація. Евакуація персоналу продовжується», — йдеться у повідомленні.

Дивіться також:



