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У російській Пермі — масштабна пожежа на ТЕЦ, є постраждалі

30 листопада 2022, 11:29

У російській Пермі — масштабна пожежа на ТЕЦ, є постраждалі

Перм. Фото: Telegram Перм. Фото: Telegram

У російській Пермі сталася масштабна пожежа на ТЕЦ.

За інформацією МНС, на ТЕЦ-9 вдень стався вибух, потім почалася пожежа. Горить покрівля котлотурбінного цеху. Площа складає близько 100 квадратних метрів. На місці працюють 79 співробітників МНС та 23 одиниці техніки.

Російський Telegram-канал Mash пише про трьох постраждалих.

«Двоє з них госпіталізовано до опікового відділення. Один у стані клінічної смерті, його відкачує реанімація. Евакуація персоналу продовжується», — йдеться у повідомленні.

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