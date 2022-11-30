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США могут признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией — ОП

30 ноября 2022, 11:58

США могут признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией — ОП

США могут признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Группа Макфола-Ермака предлагала такой шаг в нашем документе, который касается терроризма. В целом, конечно, именно Россия и является государством-террористом», — отметил Ермак.

Также он рассказал, что российских заключенных, завербованных ЧВК «Вагнер», везут на позиции без оружия. Потом подвозят оружие — перед приказом бежать вперед.

«Они получают автомат, без броников и касок, и совершают набеги на наши позиции… Именно это каждый день происходит под Бахмутом. Они кладут сотни таких людей в надежде, что им удастся ослабить нашу оборону», — написал глава ОП.

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