США можуть визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією — ОП

США можуть визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.



«Група Макфола-Єрмака пропонувала такий крок у нашому документі, який стосується тероризму. Загалом, звісно, саме Росія і є державою-терористкою», — зазначив Єрмак.



Також він розповів, що російських ув'язнених, завербованих ПВК «Вагнер», везуть на позиції без зброї. Потім підвозять зброю перед наказом бігти вперед.



«Вони отримують автомат, без броніків і касок, і здійснюють набіги на наші позиції… Саме це щодня відбувається під Бахмутом. Вони кладуть сотні таких людей, сподіваючись, що їм вдасться послабити нашу оборону», — написав очільник ОП.