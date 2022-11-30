Ситуацию в Ладыжине стабилизировать пока не удалось — ОВА

Ситуацию в Ладыжине стабилизировать еще не удалось. Об этом в эфире телеканала «Киев» сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Он рассказал, что 18 тысяч человек Ладыжина остаются без отопления, в городе чрезвычайная ситуация военного характера.

«После ракетных ударов 23 ноября Ладыжинская ТЭС была остановлена. Это было единственное предприятие, которое предоставляло тепло в Ладыжине», - сказал Борзов, отметив, что сейчас идет обсуждение технических вопросов о новой котельной.

Также он рассказал, что вопросов с финансированием нет, а есть только со сроком изготовления специфических агрегатов, для этого нужно определенное время.

Кроме того Борзов сообщил, что ГСЧС сейчас разворачивает в городе дополнительные пункты обогрева.

«Две школы на альтернативном отоплении – там есть твердотопливные котлы, снабженные дизельными генераторами. Больница в Ладыжине опорной не была: по маршруту пациента «скорые» по-прежнему везут больных в Гайсин», - сказал он.



Об эвакуации жителей Ладыжина, по словам главы Винницкой ОВА, речь не идет.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что из-за обстрела армией РФ теплоэлектростанции Ладыжина Винницкой области в городе сложилась чрезвычайная ситуация. В Ладыжине не может полноценно функционировать местная больница, потому её пациентов эвакуируют в соседний Гайсин.