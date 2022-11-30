Ситуацію в Ладижині стабілізувати поки не вдалося — ОВА

Ситуацію у Ладижині стабілізувати ще не вдалося. Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Він розповів, що 18 тисяч людей Ладижина залишаються без опалення, у місті надзвичайна ситуація воєнного характеру.

«Після ракетних ударів 23 листопада Ладижинська ТЕС зупинена. Це було єдине підприємство, яке надавало тепло у Ладижин», - сказав Борзов, зазначивши, що зараз триває обговорення технічних питань щодо нової котельні.

Також він розповів, що питань із фінансуванням немає, а є лише з терміном виготовлення специфічних агрегатів, для цього потрібен певний час.

Крім того, Борзов повідомив, що ДСНС зараз розгортає в місті додаткові пункти обігріву.

«Дві школи на альтернативному опаленні – там є твердопаливні котли, забезпечені дизельними генераторами. Лікарня в Ладижині опорною не була: по маршруту пацієнта «швидкі», як і раніше, везуть хворих у Гайсин», - сказав він.



Про евакуацію мешканців Ладижина, за словами голови Вінницької ОВА, не йдеться.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що через обстріл армією РФ теплоелектростанції Ладижина Вінницької області у місті склалася надзвичайна ситуація. У Ладижині не може повноцінно функціонувати місцева лікарня, тому її пацієнтів евакуювали до сусіднього Гайсину.