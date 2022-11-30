Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Германии проголосовала за резолюцию «Голодомор в Украине: помнить — почитать — предупредить», которая признает произошедшее геноцидом украинского народа. Об этом сообщает пресс-служба Бундестага.



Внепартийную резолюцию подготовили депутаты от Социал-демократической партии, Зеленых, Свободной демократической партии, оппозиционного Христианско-демократического союза. В резолюции зафиксировано, что массовые смерти от голода в Украине в 1930-х годах — это результат политического руководства СССР во главе с Иосифом Сталиным, в не результат неурожая. При этом в документе отмечено, что искусственно созданный голод также привел к смерти жителей других районов СССР.



«‎События 1930-х годов показывают стремление советского руководства контролировать и подавлять крестьян, периферию советской власти, украинский быт, язык и культуру. Голод и репрессии коснулись всей Украины, а не только ее зерновых регионов»‎, — сказано в сообщении Бундестага.



Немецкие депутаты выступили с призывом к федеральному правительству продолжать политически поддерживать память о жертвах Голодомора и его международную огласку. Кроме того, они призывают решительно противодействовать любым попыткам запускать однобокие российские исторические нарративы.



По мнению депутатов, Украина должна и дальше получать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку, как жертва агрессивной войны, развязанной РФ.



Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламент Германии.



«Германия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом. Благодарю за это историческое решение депутатов Бундестага. Правда всегда побеждает», — говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

«Власти» оккупированного Мариуполя демонтировали мемориал «Жертвам Голодомора».