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Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

30 листопада 2022, 21:21

Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Німеччини проголосувала за резолюцію «Голодомор в України: пам'ятати — почитати — попередити», яка визнає ці події геноцидом українського народу. Про це повідомляє прес-служба Бундестагу.

Позапартійну резолюцію підготували депутати від Соціал-демократичної партії, Зелених, Вільної демократичної партії, опозиційного Християнсько-демократичного союзу. У резолюції зафіксовано, що масові смерті від голоду в Україні в 1930-х роках — це результат політичного керівництва СРСР на чолі з Йосипом Сталіним, не результат неврожаю. При цьому в документі зазначено, що штучно створений голод також спричинив смерть мешканців інших районів СРСР.

«Події 1930-х років показують прагнення радянського керівництва контролювати та придушувати селян, периферію радянської влади, український побут, мову та культуру. Голод та репресії торкнулися всієї України, а не лише її зернових регіонів», — сказано у повідомленні Бундестагу.

Німецькі депутати виступили із закликом до федерального уряду продовжувати політично підтримувати пам'ять про жертв Голодомору та його міжнародний розголос. Крім того, вони закликають рішуче протидіяти будь-яким спробам запускати однобокі російські історичні наративи.

На думку депутатів, Україна має й надалі отримувати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку як жертва агресивної війни, розв'язаної РФ.

Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту Німеччини.

«Німеччина визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Дякую за це історичне рішення депутатам Бундестагу. Щоправда завжди перемагає», — йдеться у повідомленні Зеленського у Twitter.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяха із закликом визнати Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українського народу.

«Влада» окупованого Маріуполя демонтувала меморіал «Жертвам Голодомору».

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