Фракции Германии договорились признать Голодомор в Украине геноцидом — Кулеба

Все демократические фракции Германии договорились о том, что на следующей неделе будет принята важная совместная резолюция о Голодоморе в Украине. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Решено: Бундестаг расценивает это как геноцид», - написал он в своём Twitter.

Голодомор официально признали геноцидом украинского народа в парламентах Ирландии, Румынии и Молдовы.

Ранее в Forbes посчитали, что за 9 месяцев войны Россия потеряла на полномасштабной войне против Украины техники на 20,8 миллиардов долларов.