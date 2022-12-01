Армия РФ истощает свои силы в боях вокруг Бахмута — ISW

Российская военная кампания возле Бахмута показывает, что армия РФ не извлекла уроки из предыдущих военных операций. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



Войска РФ, по оценке ISW, продолжают нести потери, несравнимые с любым преимуществом, которое может принести взятие Бахмута.



«Вражеские усилия вокруг Бахмута указывают на то, что российские войска не сделали выводов из предыдущих кампаний с большим количеством жертв, сконцентрированных на целях ограниченного оперативного или стратегического значения», — отметили аналитики.

В ISW напомнили, что с конца мая российские войска постоянно тратили боевую силу на небольшие населенные пункты вокруг города.

«Потери, связанные с шестью месяцами жестоких боев вокруг Бахмута на истощение, значительно превышают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от захвата города», — рассказали в ISW.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что 30 ноября российские войска ранили троих мирных жителей в Бахмуте.



