Армія РФ виснажує свої сили в боях навколо Бахмута — ISW

Російська військова кампанія біля Бахмута показує, що армія РФ не зробила уроків з попередніх військових операцій. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).



Війська РФ, за оцінкою ISW, продовжують зазнавати втрат, які незрівнянні з будь-якою перевагою, яку може принести взяття Бахмута.



«Ворожі зусилля навколо Бахмута вказують на те, що російські війська не зробили висновків з попередніх кампаній з великою кількістю жертв, сконцентрованих з метою обмеженого оперативного або стратегічного значення», - зазначили аналітики.

В ISW нагадали, що з кінця травня російські війська постійно витрачали бойову силу на невеликі населені пункти довкола міста.

«Втрати, пов'язані з шістьма місяцями жорстоких боїв навколо Бахмута на виснаження, значно перевищують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від захоплення міста», - розповіли в ISW.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 30 листопада російські війська поранили трьох мирних жителів у Бахмуті.



