Раненых оккупантов в Мелитополь свозят грузовиками — Федоров

Раненых окупантов в захваченный войсками РФ Мелитополь свозят грузовиками и автобусами. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



Он рассказал, что армия России несет потери на Запорожском направлении.

«По сообщению Генштаба 28-29 ноября, оккупанты вывозили своих раненых колонной из грузовиков и автобусов, двигавшихся в сторону Мелитополя. Под полевые госпитали отбирают и гражданские объекты. Одну из школ на оккупированной территории уже используют в качестве медчасти», — написал Федоров.

Кроме того мэр Мелитополя порекомендовал оккупантам возвращаться домой, так как, по его словам, на украинской земле российским военным никакое лечение не поможет.

30 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что ночью на базе оккупантов в поселке Мирное Мелитопольского района прогремели взрывы.