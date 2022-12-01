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Поранених окупантів до Мелітополя звозять вантажівками — Федоров

01 грудня 2022, 10:36

Поранених окупантів до Мелітополя звозять вантажівками — Федоров

Поранених оккупантів у захоплений військами РФ Мелітополь звозять вантажівками та автобусами. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він розповів, що армія Росії зазнає втрат на Запорізькому напрямку.

«За повідомленням Генштабу 28-29 листопада, окупанти вивозили своїх поранених колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя. Під польові шпиталі забирають і цивільні об'єкти. Одну з шкіл на окупованій території вже використовують як медчастину», — написав Федоров.

Крім того, мер Мелітополя порекомендував окупантам повертатися додому, оскільки, за його словами, на українській землі російським військовим ніяке лікування не допоможе.

30 листопада мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що вночі на базі окупантів у селищі Мирне Мелітопольського району пролунали вибухи.

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