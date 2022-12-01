Пушилин заявил об обмене пленными по формуле «50 на 50»

Сегодня проходит очередной обмен пленными. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в Telegram.
По его словам, обмен между Украиной и РФ проходит по формуле «50 на 50».
Пушилин написал, что среди освобождаемых 12 бойцов из группировки «ДНР» и восемь из группировки «ЛНР».
Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что оккупанты за минувшие сутки разрушили и повредили 19 гражданских объектов региона – 16 жилых домов, коксохимический завод, склад хлебокомбината, админздание.