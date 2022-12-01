Пушилін заявив про обмін полоненими за формулою «50 на 50»

Сьогодні відбувається черговий обмін полоненими. Про це повідомив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін у Telegram.



За його словами, обмін між Україною та РФ відбувається за формулою «50 на 50».



Пушилін написав, що серед 12 бійців, що звільняються, з угруповання «ДНР» і вісім із угруповання «ЛНР».

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що окупанти за минулу добу зруйнували та пошкодили 19 цивільних об'єктів регіону – 16 житлових будинків, коксохімічний завод, склад хлібокомбінату, адмінбудівлю.