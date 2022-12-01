В Киеве зарегистрировались более 360 тысяч ВПО, больше всего с Востока страны

С началом полномасштабного вторжения армии РФ в Украину в Киеве зарегистрировались 207 тысяч внутренне перемещенных лиц из разных регионов Украины. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Она отметила, что из 207 тысяч ВПО в Киеве, более 36 тысяч – дети. Всего же, по данным КГГА, с 2014 года в столице зарегистрировано более 360 тысяч ВПО, из которых около 63 тысяч – дети.



«Среди внутренне перемещенных лиц – более 61 тысячи пенсионеров и около 12 тысяч человек с инвалидностью. Больше всего переселенцев из Донецкой области – более 150 тысяч человек, Луганской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей», – рассказала Хонда.

В КГГА добавили, что в Дарницком районе Киева проживают более 36 тысяч ВПО, в Оболонском – около 25 тысяч и в Святошинском – почти 25 тысяч.

30 ноября вице-премьерка Ирина Верещук сообщила, что более 2,5 тысяч жителей Херсона и близлежащих населенных пунктов уже эвакуировались в относительно безопасные регионы Украины.