Из Херсона и окрестностей уже эвакуировались более 2,5 тысяч человек - Минреинтеграции

Более 2,5 тысяч жителей Херсона и близлежащих населенных пунктов уже эвакуировались в относительно безопасные регионы Украины. Об этом сообщила вице-премьерка Ирина Верещук, передает пресс-служба ведомства.



«У нас есть отработанные маршруты. К примеру, из Кривого Рога во Львов, из Херсона в Хмельницкий. Можно также добраться в Николаев или Одессу и там сесть на эвакопоезд», – сказала она.



По ее словам, прибывших граждан встречают представители областных военных администраций. Они должны помогать с поселением, получением справок переселенцев, выплат и гуманитарной помощи.