У Києві зареєструвалося понад 360 тисяч ВПО, найбільше людей зі Сходу країни

З початком повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну в Києві зареєструвалися 207 тисяч внутрішньо переміщених осіб із різних регіонів України. Про це повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда.

Вона зазначила, що із 207 тисяч ВПО у Києві, понад 36 тисяч – діти. Загалом, за даними КМДА, з 2014 року в столиці зареєстровано понад 360 тисяч ВПО, з яких близько 63 тисяч – діти.



«Серед внутрішньо переміщених осіб – понад 61 тисяча пенсіонерів та близько 12 тисяч людей із інвалідністю. Найбільше переселенців із Донецької області – більше 150 тисяч осіб, Луганської, Харківської, Херсонської та Запорізької областей», – розповіла Хонда.

У КМДА додали, що у Дарницькому районі Києва проживає понад 36 тисяч ВПО, в Оболонському – близько 25 тисяч, а у Святошинському – майже 25 тисяч.

30 листопада віце-прем'єрка Ірина Верещук повідомила, що понад 2,5 тисячі жителів Херсона та прилеглих населених пунктів вже евакуювалися у відносно безпечні регіони України.