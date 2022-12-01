Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В прифронтовом Бахмуте продолжают работать коммунальщики

01 декабря 2022, 15:01

В прифронтовом Бахмуте продолжают работать коммунальщики

В ежедневно обстреливаемом российскими войсками прифронтовом Бахмуте коммунальные службы вывозят мусор. Об этом журналистам «Вільне радіо» сообщил первый заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко.

По его словам, ранее из-за повреждений техники в городе не могли убирать мусор около месяца, а сейчас машину отремонтировали, нашли и работников.

«Ребята работают, после обстрелов восстановлена ​​машина для подъема контейнеров, пришли запчасти. Полтора недели уже точно работаем, первый круг прошли, по разу вывезли все контейнеры», — сказал Марченко.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что оккупанты за минувшие сутки разрушили и повредили 19 гражданских объектов региона – 16 жилых домов, коксохимический завод, склад хлебокомбината, админздание.

Еще по теме

Места
Донецкая область Бахмут
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:22
«ДНР»: В Горловке погибла женщина
15:50
В Луганской области увеличилось количество российских дезертиров — ВСУ
15:15
В «Укрэнерго» показали, как сейчас выглядит Кременская подстанция
11:21
Центр Донецка под обстрелом, повреждены гостиница и детсады, есть раненые
10:36
Раненых оккупантов в Мелитополь свозят грузовиками — Федоров
10:34
В котельных некому работать: Сотрудников теплосети в Донецке массово отправляют на фронт
09:48
«ДНР»: Из-за обстрелов один гражданский погиб, трое ранены
09:17
Луганская ОВА: Россияне строят линию обороны вблизи Сватового
09:14
Опубликованы фото фортификационных сооружений оккупантов недалеко от Бахмута
22:34
Главные события в оккупации 30 ноября
20:36
В «ДНР» уверяют, что «границы» открыты даже для мужчин призывного возраста
17:34
«ЛНР» сняла запрет на выезд для жителей оккупированной Луганщины
16:54
«ДНР»: В Донецке умер мужчина, раненый во время обстрела
14:24
37 жителей Кинбурнской косы принудительно вывезены оккупантами — Ким
12:25
Оккупанты передислоцируют больницу из Полог в Мариуполь — Федоров
все новости
19:19
Несколько районов Донецка под обстрелом: есть погибший и раненые
19:08
Путин ошибся, но переговоры возможны  — Макрон о войне, развязанной Россией
17:47
Украина за все время вернула домой 1319 пленных
17:46
В Белгородской области работает ПВО
17:15
Рада назначил Кубракова вице-премьером — министром инфраструктуры и регионального развития
17:06
УП: Мураев выехал из Украины в мае
16:56
Украинцы в РФ не могут обналичить гривны. Проблему признал Медведев
16:44
Прославлял «русский мир»: Священнику Киево-Печерской Лавры сообщили о подозрении
16:22
«ДНР»: В Горловке погибла женщина
16:14
Произошел очередной обмен пленными, освобождены 50 защитников — Ермак
15:50
В Луганской области увеличилось количество российских дезертиров — ВСУ
15:50
Из Украины после начала полномасштабной войны выехали более 14,5 млн человек
15:35
В Киеве задержали лже-минера здания Офиса президента
15:15
В «Укрэнерго» показали, как сейчас выглядит Кременская подстанция
15:06
Франция передала Украине три моста для восстановления сообщения в Черниговской области
все новости
ВИДЕО
Центр Донецка под обстрелом, повреждены гостиница и детсады, есть раненые
01 декабря, 11:21
Херсон под обстрелом, в городе пожары и нет света
01 декабря, 08:24
Скандал вокруг Орбана: Отношения Украины с Венгрией на фоне вторжения РФ ►
01 декабря, 07:55

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама