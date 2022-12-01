В прифронтовом Бахмуте продолжают работать коммунальщики

В ежедневно обстреливаемом российскими войсками прифронтовом Бахмуте коммунальные службы вывозят мусор. Об этом журналистам «Вільне радіо» сообщил первый заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко.

По его словам, ранее из-за повреждений техники в городе не могли убирать мусор около месяца, а сейчас машину отремонтировали, нашли и работников.

«Ребята работают, после обстрелов восстановлена ​​машина для подъема контейнеров, пришли запчасти. Полтора недели уже точно работаем, первый круг прошли, по разу вывезли все контейнеры», — сказал Марченко.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что оккупанты за минувшие сутки разрушили и повредили 19 гражданских объектов региона – 16 жилых домов, коксохимический завод, склад хлебокомбината, админздание.