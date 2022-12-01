У прифронтовому Бахмуті продовжують працювати комунальники

У щоденному обстрілюваному російськими військами прифронтовому Бахмуті комунальні служби вивозять сміття. Про це журналістам «Вільне радіо» повідомив перший заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко.

За його словами, раніше через пошкодження техніки у місті не могли прибирати сміття близько місяця, а зараз машину відремонтували, знайшли й працівників.

«Хлопці працюють, після обстрілів відновлено машину для підйому контейнерів, прийшли запчастини. Півтора тижня вже точно працюємо, перше коло пройшли, раз вивезли всі контейнери», — сказав Марченко.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що окупанти за минулу добу зруйнували та пошкодили 19 цивільних об'єктів регіону – 16 житлових будинків, коксохімічний завод, склад хлібокомбінату, адмінбудівлю.