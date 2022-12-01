Франция передала Украине три моста для восстановления сообщения в Черниговской области

Французский государственный оператор гуманитарной деятельности CDCS подарил Госагентству автодорог Украины («Укравтодор») три переправы. Об этом сообщает Мининфраструктуры Украины.



«Предоставленные Францией мосты будут использованы для улучшения мобильности населения на Черниговщине. Приоритетом является их обустройство на участках дорог, от которых критически зависит гуманитарная ситуация в регионе. Работаем с нашими международными партнерами, чтобы увеличить количество таких мостов для обустройства в деоккупированных регионах», - говорится в сообщении.



Европейские партнеры заказали конструкции у компании Matière, изготовившей их под необходимые Украине параметры. Три моста протяженностью 68 м, 34,2 м и 23 м сегодня прибыли в Украину.



С 24 февраля в Черниговской области было разрушено 27 мостов и путепроводов. Силами дорожников уже восстановлен проезд по 20 временным переправам.