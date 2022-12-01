Франція передала Україні три мости для відновлення сполучення у Чернігівській області

Французький державний оператор гуманітарної діяльності CDCS подарував Держагентству автошляхів України («Укравтодор») три переправи. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури України.



«Надані Францією мости будуть використані для покращення мобільності населення на Чернігівщині. Пріоритетом є їхнє облаштування на ділянках доріг, від яких критично залежить гуманітарна ситуація в регіоні. Працюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб збільшити кількість таких мостів для облаштування у деокупованих регіонах», - йдеться у повідомленні.



Європейські партнери замовили конструкції компанії Matière, яка виготовила їх під необхідні Україні параметри. Три мости завдовжки 68 м, 34,2 м та 23 м сьогодні прибули в Україну.



З 24 лютого на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів. Силами шляховиків уже відновлено проїзд 20 тимчасовими переправами.