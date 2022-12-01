УП: Мураев выехал из Украины в мае

Народный депутат Украины VII и VIII созывов владелец заблокированного пророссийского телеканала «Наш» Евгений Мураев уехал из Украины в мае 2022 года. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на своей источник в правоохранительных органах.



По данным источника издания, Мураев пересек украинскую границу с Венгрией на Закарпатье в мае.



«На тот момент указаний по ограничению его выезда от правоохранительных органов, очевидно, не существовало», - пишет УП.



В июне 2022 года Восьмой апелляционный суд Львова запретил партию «Наши» экс-нардепа Мураева.



В сентябре журналисты УП выяснили, что Мураев с семьей живет в Вене и иногда бывает в Братиславе по делам.

Вчера Служба безопасности Украины провела обыски у Мураева и его соратников.