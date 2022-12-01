УП: Мураєв виїхав з України у травні

Народний депутат України VII та VIII скликань власник заблокованого проросійського телеканалу «Наш» Євген Мураєв виїхав з України у травні 2022 року. Про цеповідомляє «Українська правда» із посиланням на своє джерело у правоохоронних органах.



За даними джерела видання, Мураєв перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпаття у травні.



"На той момент вказівок щодо обмеження його виїзду від правоохоронних органів, очевидно, не існувало", - пише УП.



У червні 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію "Наші" екс-нардепа Мураєва.



У вересні журналісти УП з'ясували, що Мураєв із сім'єю живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.

Учора Служба безпеки України провела обшуки у Мураєва та його соратників.