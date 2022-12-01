Украинцам, потерявшим имущество из-за войны, спишут кредиты

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий списание кредитов на имущество украинцев, поврежденное или разрушенное во время войны, которую развязала Россия против Украины. Об этом сообщил в Telegram глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.



За законопроект №7441-1, принятый во втором чтении и в целом, проголосовали 265 депутатов.



Согласно законопроекту, могут быть списаны кредиты граждан, чья недвижимость, уничтоженная во время войны, была единственным местом проживания семьи заемщика на 23 февраля 2022 года.



Владельцам машин, купленных в кредит, могут списать задолженность, если автомобиль был уничтожен, при условии, что по состоянию на 23 февраля 2022 года это был единственный автомобиль в семье заемщика.



Гетманцев уточнил, что в течение 30 дней Кабинетом Министров будут приняты соответствующие нормативно-правовые акты относительно установления порядка возмещения имущества.

Функция подачи заявки на компенсацию за потерю жилья из-за боевых действий стала доступна в мобильном приложении «Дiя».



Украинцы, чье жилье было разрушено в результате вооруженной агрессии РФ, могут подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе.