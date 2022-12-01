Українцям, які втратили майно через війну, спишуть кредити

Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроект, який передбачає списання кредитів на майно українців, пошкоджене чи зруйноване під час війни, яку розв'язала Росія проти України. Про це повідомив у Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.



За законопроект №7441-1, ухвалений у другому читанні та загалом, проголосували 265 депутатів.



Згідно із законопроектом, можуть бути списані кредити громадян, чия нерухомість, знищена під час війни, була єдиним місцем проживання сім'ї позичальника на 23 лютого 2022 року.



Власникам машин, куплених у кредит, можуть списати заборгованість, якщо автомобіль було знищено, за умови, що станом на 23 лютого 2022 року це був єдиний автомобіль у сім'ї позичальника.



Гетьманцев уточнив, що протягом 30 днів Кабінетом Міністрів буде ухвалено відповідні нормативно-правові акти щодо встановлення порядку відшкодування майна.

Функція подання заявки на компенсацію за втрату житла через бойові дії стала доступною у мобільному додатку «Дiя».



Українці, чиє житло було зруйноване внаслідок збройної агресії РФ, можуть подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно.