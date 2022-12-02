Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ виявилася не готовою до тривалої війни — міноборони Великобританії

02 грудня 2022, 10:27

Армія РФ виявилася не готовою до тривалої війни — міноборони Великобританії

Удари української артилерії по складах та проблеми з логістикою викликали нестачу боєприпасів у російських окупантів. Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

За оцінкою військових, російська армія виявилася не готовою до тривалої війни, окупанти обороняються, не маючи можливості наступати.

«Дефіцит боєприпасів у Росії (посилений цими проблемами матеріально-технічного забезпечення) є, ймовірно, одним із головних чинників, які нині обмежують потенціал Росії відновити ефективні, широкомасштабні наступальні наземні операції. Цілком ймовірно, що ця загроза спонукала російських логістів перенести вузли постачання, включно з пунктами перевалки залізницею, далі на південь і схід», – розповіли військові Великобританії.

Російським логістичним підрозділам, за оцінкою військових, доведеться виконувати трудомісткі вантажно-розвантажувальні роботи із залізничного транспорту на автомобільний. Крім того, повідомляється, що дороги, які планує використовувати армія РФ, залишатимуться вразливими для української артилерії.

Раніше стало відомо, що із Бурятії на захоплену російськими військами частину Донецької області прямують шамани з юртами для підняття духу окупантів РФ.

Ще за темою

Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:37
У школі Мангуша відкрили парту екс-глави «ДНР» Захарченко
12:24
Окупанти оголосили «евакуацію» маломобільних жителів із Каховки
11:35
«ЛНР»: У Білокуракінському районі горіла школа, евакуювали 51 особу
10:40
У Донецьку — «прильоти», загинули двоє людей, є поранені
08:37
У Донецьку показали наслідки обстрілів у районі Парку кованих фігур
08:28
«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, ще семеро поранені
23:00
Головні події в окупації 1 грудня
22:39
Пушилін каже, що не може регулювати ціни на нерухомість та автомобілі у Донецьку
16:27
У Луганській області збільшилася кількість російських дезертирів
16:22
«ДНР»: У Горлівці загинула жінка
15:15
В «Укренерго» показали, як зараз виглядає Кремінська підстанція
11:21
Центр Донецька під обстрілом, пошкоджено готель та дитсадки, є поранені
10:36
Поранених окупантів до Мелітополя звозять вантажівками — Федоров
10:34
У котельнях нема кому працювати: Співробітників тепломережі в Донецьку масово відправляють на фронт
09:48
«ДНР»: Через обстріли один цивільний загинув, троє поранено
Всі новини
12:50
Як сьогодні виглядає аеропорт «Херсон»
12:37
У школі Мангуша відкрили парту екс-глави «ДНР» Захарченко
12:24
Окупанти оголосили «евакуацію» маломобільних жителів із Каховки
12:18
Наєв перевірив готовність підрозділів ППО, що захищають небо над Києвом
11:35
«ЛНР»: У Білокуракінському районі горіла школа, евакуювали 51 особу
11:32
За добу окупанти зруйнували 25 цивільних обʼєктів Донецької області
11:14
За добу на Херсонщині в ході обстрілів загинули троє людей, ще семеро поранені
10:40
У Донецьку — «прильоти», загинули двоє людей, є поранені
10:27
Армія РФ виявилася не готовою до тривалої війни — міноборони Великобританії
10:26
У Росії розбився винищувач МіГ-31
10:13
Кириленко повідомив про «прильоти» у Часів Ярі та Костянтинівці
09:39
Окупанти вночі завдали ракетного удару по енергооб'єкту у Запоріжжі
09:35
Окупанти везуть до Донецької області шаманів для російських військових
09:15
У Костянтинівці показали зруйновану після «прильоту» будівлю
08:57
Удар по Харківській області: Пошкоджено житловий будинок, є поранені
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку — «прильоти», загинули двоє людей, є поранені
02 грудня, 10:40
У Донецьку показали наслідки обстрілів у районі Парку кованих фігур
02 грудня, 08:37
Центр Донецька під обстрілом, пошкоджено готель та дитсадки, є поранені
01 грудня, 11:21

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама