Армія РФ виявилася не готовою до тривалої війни — міноборони Великобританії

Удари української артилерії по складах та проблеми з логістикою викликали нестачу боєприпасів у російських окупантів. Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великобританії.



За оцінкою військових, російська армія виявилася не готовою до тривалої війни, окупанти обороняються, не маючи можливості наступати.

«Дефіцит боєприпасів у Росії (посилений цими проблемами матеріально-технічного забезпечення) є, ймовірно, одним із головних чинників, які нині обмежують потенціал Росії відновити ефективні, широкомасштабні наступальні наземні операції. Цілком ймовірно, що ця загроза спонукала російських логістів перенести вузли постачання, включно з пунктами перевалки залізницею, далі на південь і схід», – розповіли військові Великобританії.

Російським логістичним підрозділам, за оцінкою військових, доведеться виконувати трудомісткі вантажно-розвантажувальні роботи із залізничного транспорту на автомобільний. Крім того, повідомляється, що дороги, які планує використовувати армія РФ, залишатимуться вразливими для української артилерії.

Раніше стало відомо, що із Бурятії на захоплену російськими військами частину Донецької області прямують шамани з юртами для підняття духу окупантів РФ.