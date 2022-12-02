СМИ подсчитали, сколько Россия потеряла судов и катеров в войне против Украины

Черноморский флот РФ потерял в войне с Украиной 15% своего боевого состава. Об этом сообщает издание «Проект». К началу войны с Украиной флот насчитывал 275 кораблей и судов, из которых лишь 58 были боевыми. С учетом патрульных катеров в составе флота были 74 боевые единицы.



Опираясь на открытые источники, издание пишет, что минимум 12 кораблей и катеров были потоплены или сильно повреждены.



Об общих потерях флота за время войны с Украиной министерство обороны России не отчитывалось.



Как сообщалось, в апреле 2022 года затонул флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва».