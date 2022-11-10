В Черном море снова дежурит российский корабль с «Калибрами‎»‎

В Черном море на боевом дежурстве находятся до 14 российских кораблей, среди них — один носитель крылатых ракет «Калибр‎»‎, общий зал — 8 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.



По данным ВМС Украины, в Азовском море страна-агрессор контролирует морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до одного корабля. В Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет «Калибр»‎ общий залп — 76 ракет.



Также сообщается, что за минувшие сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: в Азовское море — 24 судна (из них шесть судов двигались из пролива Босфор), в Черное море — 38 судов (из них 15 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор).



В пресс-службе ВМС Украины уточнили, что Россия нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

8 октября в оккупированный порт Мариуполя вошли первые российские корабли с грузом двойного и военного назначения.



В конце октября в Севастопольской бухте были взорваны четыре военных корабля Черноморского флота.