ЗМІ підрахували, скільки Росія втратила судів та катерів у війні проти України

Чорноморський флот РФ втратив у війні з Україною 15% бойового складу. Про це повідомляє видання «Проект». До початку війни з Україною флот налічував 275 кораблів та суден, з яких лише 58 були бойовими. З урахуванням патрульних катерів у складі флоту були 74 бойові одиниці.



Спираючись на відкриті джерела, видання пише, що мінімум 12 кораблів та катерів було потоплено або сильно пошкоджено.



Про загальні втрати флоту за час війни з Україною міністерство оборони Росії не звітувало.



Як повідомлялося, у квітні 2022 року затонув флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва».