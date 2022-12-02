В центре Одессы при взрыве пострадали 7 человек

В Одессе семь человек пострадали в результате взрыва. В центре города во время проверки автомобиля 2 декабря пострадали 5 правоохранителей и двое гражданских. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.



Взрыв произошел на улице Прохоровской, когда патрульные обнаружили в багажнике одного из авто взрывоопасные предметы.



«На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв. В результате взрыва пострадали двое гражданских граждан и пятеро полицейских. Всех их госпитализировали», — говорится в сообщении.



В настоящее время на месте взрыва работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.