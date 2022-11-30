Взрыв в Мадриде: Письмо, в котором была взрывчатка, адресовалось послу Украины в Испании

Посылка, которая взорвалась возле посольства Украины в Мадриде, предназначалась послу Сергею Погорельцеву. Об этом украинский дипломат рассказал в комментарии изданию «Европейская правда».



Посол уточнил, что взорвалось не письмо, а пакет более значительного размера.



«Почтовое отправление, которое было адресовано лично на имя Сергея Погорельцева, вызвало подозрения у секретаря. На пакете не был указан обратный адрес и он не выглядел, как почта, которая обычно адресуется сотрудникам дипломатического ведомства», - говорится в сообщении.



Взрыв, по словам Погорельцева, прогремел в момент, когда сотрудник дипведомства вышел на улицу.



«Как только он открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв. Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии», — продолжил Погорельцев.



Он также не стал предполагать, кто мог отправить взрывчатку в здание посольства в Мадриде, но добавил, что испанские правоохранители уже проводят расследования для выяснения всех обстоятельств ЧП.