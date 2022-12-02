У центрі Одеси під час вибуху постраждали 7 людей

В Одесі семеро людей постраждали внаслідок вибуху. У центрі міста під час перевірки автомобіля 2 грудня постраждали 5 правоохоронців та двоє цивільних. Про це повідомляє відділ комунікації поліції на Одещині.



Вибух стався на вулиці Прохоровській, коли патрульні виявили у багажнику одного з авто вибухонебезпечні предмети.



«На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, після прибуття якої стався вибух. Внаслідок вибуху постраждали двоє громадянських громадян та п'ятеро поліцейських. Усіх їх госпіталізували», — йдеться у повідомленні.



Наразі на місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють обставини події.