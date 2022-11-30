В МИД Украины прокомментировали взрыв в посольстве в Мадриде

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей в связи с произошедшим в Мадриде. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



«В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали», - написал он.



Также Николаенко рассказал, что Дмитрий Кулеба обратился к испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение.



Отмечается, что на месте происшествия уже работают испанские правоохранители и пиротехнические службы.



«Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии», - добавил Николаенко.

Ранее агентство Efe сообщило, что в посольстве Украины в Мадриде в среду, 30 ноября, произошел взрыв.