В Донецкой области из-за обстрелов один человек погиб, четверо — ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, поступила информация о гибели гражданского в Соледаре. Еще четыре человека ранены: двое — в Бахмуте, по одному — в Угледаре и Курахово.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1236 мирных жителей. 2675 человек получил ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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