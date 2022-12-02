На Донетчине спасатели тушили пожары из-за обстрелов и вывозили раненых

Донецкая область. Фото: спасателей

На Донетчине из-за обстрелов за минувшие сутки произошли два пожара, к их ликвидации привлекались спасатели. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



Утром 1 ноября сотрудники 13-го государственного пожарно-спасательного отряда погасили возгорание на территории частного дома: загорелась хозпостройка с сеном. От Главного управления привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники.



«Ночью спасатели Бахмутского гарнизона прибыли на тушение пожара хозяйственной постройки на территории частного домовладения. В результате обстрела пострадали два человека: мужчины 1967 и 1963 г.р. Спасатели на автомобиле скорой медицинской помощи транспортировали пострадавших в лечебное учреждение в Бахмуте», — рассказали в ведомстве.



Там добавили, что пожар был ликвидирован. От Главного управления привлекались 14 человек личного состава и три единицы техники.