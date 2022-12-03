На Донеччині через обстріли одна людина загинула, четверо — поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, надійшла інформація про загибель цивільного в Соледарі. Ще чотирьох людей поранено: двоє — у Бахмуті, по одному — у Вугледарі та Кураховому.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1236 мирних жителів. 2675 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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